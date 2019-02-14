شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الديب تعلن موافقتها على مبدأ تعديلات الدستور وتطالب بعدم المزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقتها على مبدأ تعديل الدستور، مع التأكيد على حرصها الشديد على الفصل بين السلطات.

وطالبت "الديب"، فى كلمتها بالجلسة العامة، الجميع سواء المؤيد أو الرافض لمبدأ التعديلات الدستورية بعدم المزايدة، بقولها: "إياكم والمزايدة الوطنية، كلنا نحب البلد، وكل منا له توجهاته وثقافته، لكن فى النهائية الجميع يحب هذا البلد".

وختمت النائبة نشوى الديب، كلمتها بالتأكيد على أن الشعب هو القائد والمعلم، وهو صاحب القول الفصل فى التعديلات الدستورية، عندما يطرح عليه الأمر خلال مرحلة الاستفتاء.