شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على تعديلات الدستور مع التحفظ على مواد.. وعبد العال: ستناقش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عدد من النواب موافقتهم على مبدأ تعديلات الدستور مع تحفظهم على عدد من المواد ومن هؤلاء النواب محمود أبو هيبة ومحمود رشاد حبيب وخالد عبد المولى ومحمد صلاح خليفة، أما المواد التى تحفظوا عليها فهى المادة 200 فقرة اولى والمادة 102 فقرة أولى والمادتين 185 و189 فقرة ثانية والمادة 193 فقرة ثالثة.

فيما أبدى النائب أحمد سليمان خليل موافقته مع تحفظه على المادة "102".

فيما عقب الدكتور على عبد العال قائلا: "هذه المادة لم ننته من صياغتها فلا داعى للتحفظ عليها لأنه ستتم صياغتها فى اللجنة التشريعية وسيتم التصويت عليها بعد ذلك فى الجلسة العامة".

وأعلن النائب محمود شحاتة موافقته على مبدأ التعديل مع تحفظه على المادة 185 الخاصة بالقضاء لأنى أضمن الرئيس السيسى ولا أضمن من يأتى بعده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التى تشهد التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية نداءً بالاسم ويستلزم الموافقة أن يوافق أغلبية أعضاء المجلس أى 50% + 1.