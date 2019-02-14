أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"انزلاق سيارة داخل نفق المطار الثاني باتجاه ​بيروت​، يسبّب ازدحامًا مروريًّا كثيفًا في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر انزلاق سيارة داخل نفق المطار الثاني باتجاه بيروت يسبب ازدحاما مروريا كثيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.