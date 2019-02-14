افاد مراسل "النشرة" في صيدا أن " انصار تيار المستقبل تجمعوا امام مقر منسقية الجنوب في صيدا حاملين رايات المستقبل وصور رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري على وقع الاغاني الوطنية التي تستذكر الراحل ومؤكدين على الشعار الذي رفعه المستقبل في الذكرى لهذا العام "بعدو البلد مكمل بشغلك ".
وفي كلمة له اعتبر منسق دائرة صيدا في تيار المستقبل امين الحريري ان "مدينة صيدا كما باقي المناطق اللبنانية تعبر عن وفائها للرئيس الكبير الشهيد رفيق الحريري وهي تستذكره عند كل لحظة سياسية".
الرئيس سعد الحريري متمسكون بالامل لتحقيق هذا الحلم .
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مناصرو المستقبل تجمعوا في صيدا لاحياء ذكرى الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.