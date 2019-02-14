النشرة: مناصرو المستقبل تجمعوا في صيدا لاحياء ذكرى الحريري

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا أن " انصار ​تيار المستقبل​ تجمعوا امام مقر منسقية ​الجنوب​ في صيدا حاملين رايات المستقبل وصور رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ على وقع الاغاني الوطنية التي تستذكر الراحل ومؤكدين على الشعار الذي رفعه المستقبل في الذكرى لهذا العام "بعدو البلد مكمل بشغلك ".

وفي كلمة له اعتبر منسق دائرة صيدا في تيار المستقبل امين الحريري ان "​مدينة صيدا​ كما باقي المناطق اللبنانية تعبر عن وفائها للرئيس الكبير الشهيد رفيق الحريري وهي تستذكره عند كل لحظة سياسية".

الرئيس ​سعد الحريري​ متمسكون بالامل لتحقيق هذا الحلم .