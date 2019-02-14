السفيرة الأميركية وضعت إكليلا من الزهر على ضريح رفيق الحريري

زارت ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ ، ضريح رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​، في الذكرى الـ14 على إغتياله، ووضعت إكليلا من الزهر.

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