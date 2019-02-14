هبة ايطالية من اليونيفيل لبلدة القليلة في صور

قدم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا، هبة إيطالية عبارة عن مولد كهربائي مجهز بكامل معداته وبقوة 180 KVA لفائدة ​بلدة القليلة​ في ​قضاء صور​، في حضور نائب رئيس اتحاد ​بلديات صور​ ​حسن حمود​، رئيس البلدية عبد الكريم حسن، أعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات ومخاتير، مدراء مدارس، وحشد كبير من فاعليات المنطقة والأهالي وعدد من الضباط الإيطاليين.

وشكر رئيس البلدية الجنرال آبانيارا و​الكتيبة الإيطالية​ على جهودهم ودعمهم لأبناء المنطقة، وقال: "إن التعاون الوثيق بين الجيش ال​لبنان​ي و​اليونيفيل​ يعتبر من الركائز الأساسية للاستقرار في ​جنوب لبنان​".

وأشاد حسن بالدور الانساني والاجتماعي لجنود حفظ السلام الايطاليين وبما نفذوه للبلدة ولسائر بلدات ​الجنوب​ من مشاريع خدماتية لأجل تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

بدوره، أعرب آبانيارا عن سعادته لتمثيل ​إيطاليا​ التي قدمت الهبة والتي تؤكد دعمها للبنان واللبنانيين على كافة الأصعدة، ثم شكر الرئيس والأهالي على حفاوة الاستقبال، معتبرا "ان دعم المجتمع المحلي والسكان اساسي لنجاح مهمة اليونيفيل وذلك من اجل تحسين ظروفهم المعيشية بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية".

ونفذ المشروع مكتب التعاون المدني العسكري التابع للكتيبة الإيطالية المؤلفة حاليا من ​اللواء​ غاريبالدي والذي يقود القطاع الغربي لليونيفيل تحت أمرة الجنرال ديوداتو ابانيارا بالعديد من النشاطات الإنسانية والإجتماعية وفي دعم أهالي الجنوب والعمل على تطوير ​البنى التحتية​ من تزفيت طرقات وإنشاء العديد من المشاريع الخدماتية في مختلف البلدات والقرى الواقعة في نطاق عملها.