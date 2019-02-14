معلوف: ما يقوم به الموسوي عبر إيقاظ مارد الفتنة هو هدية يقدمها للعدو الصهيوني

أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار معلوف​، "أنّنا نُثمّن حكمة وحنكة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الجامع دائمًا، حيث أصرّ على سحب كلام النائب ​نواف الموسوي​ من محضر جلسة الأمس، وإلاّ كان لنا كلام آخر".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "فات الموسوي أنّ الشهيد الأوّل ​يسوع المسيح​ ابن الله الوحيد، هو من هدم الهيكل على رأس الإسرائيلي وأنّ ​المقاومة​ ليست وليدة الأمس بل عمرها من عمر المسيحية في هذا الشرق والعالم. فمدرسة الشهادة والمقاومة عنوانها جبال لبنان".

وشدّد المعلوف على أنّ "ما يقوم به الموسوي عبر إيقاظ مارد الفتنة وشرذمة ​المجتمع اللبناني​، ليس سوى هديّة مغلّفة يقدمّها للعدو الصهيوني، الّذي يظنّ واهمًا أنّ باستطاعته مقاومته وحيدًا مكسور الظهر والجبين"، لافتًا إلى أنّ "من يُخَوّن شهداءنا نُخَوّن شهدائه، ومن لا يحترم شهداءنا يستدرجنا إلى عدم احترام شهادئه".

كما طلب من الموسوي أن "يُنعش ذاكرته بما قاله شهيد الجمهورية اللبنانية الرئيس الراحل ​بشير الجميل​ "نحن قديسوا هذا الشرق وشياطينه".