النشرة: "قسد" تسيطر على قرية الباغوز على الحدود السورية العراقية

افاد مراسل "​النشرة​" في سوريا أن "​قوات سوريا الديمقراطية​ سيطرت على كامل قرية الباغوز فوقاني على الحدود السورية العراقية في ريف ​دير الزور​ الشرقي"، مشيرا الى ان "​القوات​ الكردية تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن عناصر مختبئين في الكهوف المنتشرة على الحدود السورية العراقية والمعروفة بمنطقة "الجهفة" فيما قام أكثر من مئة عنصر من ​تنظيم داعش​ بتسليم أنفسهم بالإضافة إلى نحو خمسمئة طفل وامرأة".

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