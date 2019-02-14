المشنوق: رفيق الحريري كان رجلا تتكئ عليه بلاد وسيقى الحد الفاصل بين الحق والباطل

لفت الوزير الأسبق النائب ​نهاد المشنوق​، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم، بطنٌّ من الحقد، حاولوا أن يشطبوا رئيس الحكومة الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​. بعد 14 عامًا، لا يزال يؤلمهم"، مشدّدًا على أنّ "أينما مشينا في ​بيروت​ نجد له إنجازًا، وكيفما قلّبنا في الدفاتر، يفاجئنا بمشروع منعوه من إنجازه أو بفكرة اقترحها ولا تزال جديدة".

ونوّه في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أستعير كلمات الصديق غسّان شربل بعد ساعات من الاغتيال: "كان رفيق الحريري من تلك القماشة النادرة، رجلٌ تتكئ عليه مدينة، رجلٌ يتكئ عليه جبل، رجلٌ تتكئ عليه بلاد. بعض الرجال يثير حسد الجبال. شطبوه من يوميّات البلد لكنّه انشك وسامًا على صدره. مسكين ​لبنان​، تجدّدت محاولات اغتياله ولكن هذه المرّة لن تجد المدينة رجلًا تتكئ عليه".

وركّز المشنوق على "أنّنا نحاول جميعًا، وأوّلنا رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، ولن نملّ أو نستسلم"، مؤكّدًا أنّ "من ضريحه، سيبقى رفيق الحريري هو الحدّ الفاصل، بين الإفتئات والحقيقة، بين الظلمة والنور، بين الحقّ والباطل".