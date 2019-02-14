إجلاء ألف شخص قريبا من فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق دون وقوع إصابات

أُجلي حوالي ألف شخص من فندق "كارلتون" في ​سنغافورة​، بعد انفجارات عرضية على ما يبدو، تلاها حريق في صالة تحوي معدّات كهربائية، ما أدّى إلى انقطاع التيار في المباني المجاورة.

وأكّد الفندق، أنّ "هذا الحادث لا ينطوي على طابع إرهابي، ولم يؤدّ إلى إصابة أحد بجروح".

وفي أعقاب الانفجارات والحريق، ارتفعت سحب الدخان خلف المبنى القريب من فندق "رافلز الاسطوري" الّذي افتتح في عام 1887.