أُجلي حوالي ألف شخص من فندق "كارلتون" في سنغافورة، بعد انفجارات عرضية على ما يبدو، تلاها حريق في صالة تحوي معدّات كهربائية، ما أدّى إلى انقطاع التيار في المباني المجاورة.
وأكّد الفندق، أنّ "هذا الحادث لا ينطوي على طابع إرهابي، ولم يؤدّ إلى إصابة أحد بجروح".
وفي أعقاب الانفجارات والحريق، ارتفعت سحب الدخان خلف المبنى القريب من فندق "رافلز الاسطوري" الّذي افتتح في عام 1887.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء ألف شخص قريبا من فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.