أردوغان أبلغ روحاني استعداد تركيا لوضع آلية تجارية شبيهة بالآلية الأوروبية للتعاون مع طهران

أبلغ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ "استعداد ​تركيا​ لوضع آلية تجارية شبيهة بالآلية الأوروبية للتعاون مع ​طهران​".

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