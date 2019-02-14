أكّد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية العميد علي فدوي، أنّ "الضالعين في الحادث الإرهابي في سيستان وبلوشستان سيتلقّون ردًّا قويًّا جدًّا من حراس الثورة الإيرانية".
وبيّن في تصريح صحافي، أنّ "ردّنا في ساحة حراسة الثورة الإسلامية ليست منحصرة بجغرافيّتنا، بل هي مرتبطة بجغرافيا الثورة الإسلامية"، لافتًا إلى أنّ "هذه الردود كانت قائمة بأقوى صورة ممكنة طوال الفترة الماضية".
وركّز العميد فدوي، على أنّ "القيام بمثل هذه العمليات، أي استخدام سيارة لاستهداف سيارة أُخرى، هي جبانة، وهذا العمل الإرهابي الّذي قام به الأعداء لا ينمّ عن شجاعة وإقدام أو خطة قوية، بل هي فقط دليل انحطاط ودناءة الأعداء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الضالعون بجريمة سيستان وبلوشستان سيتلقون ردا قويا جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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