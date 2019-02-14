الجعفري: الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا

اعتبر مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ أن "الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في ​فنزويلا​ وأن مخططاتها ستفشل كما فشلت خططها التدميرية في سوريا".

وأوضح الجعفري خلال الاجتماع الطارئ لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز ان "بعض دول المنظمة تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا، واليوم يرومون الشيء ذاته في فنزويلا، لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية".

وأشار إلى أن "سوريا على يقين بأن قيادة و​حكومة​ وشعب فنزويلا الذين قاوموا نزعات الهيمنة والغطرسة الأميركية، هم اليوم أكثر قدرة على التصدي لهذه المؤامرة، والحفاظ على سيادة البلاد وإعادة الاستقرار لربوعها".

وأكد أن "​أميركا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​تركيا​ التي تنتهك القرارات الأممية تستخدم الأمم المتحدة لخدمة أجنداتها التدخلية، وتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعوب والدول".