وزير داخلية إيطاليا: عمليات تفتيش واسعة لوضع حد لتجارة استقبال المهاجرين

أثنى وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني​، على عمليات التفتيش التي تجري في أنحاء البلاد لوضع حد لتجارة استقبال ​المهاجرين​. وأوضح سالفيني "اننا سنقوم بمزيد من عمليات التفتيش فى جميع أنحاء ​إيطاليا​"، مؤكداً "أننا نريد ضمان مساعدة حقيقية للاجئين الحقيقيين، ووضع حد للأعمال التجارية لأولئك الذين يضاربون بنشاط الاستقبال". وأشار الى أن "الوثائق الخاصة بهذه المراكز، تقبع على مكتب مدعى عام الجمهورية"، موضحا أن "عدد مرافق الاستقبال الاستثنائية لطالبي اللجوء في براتو هي 39، والتي تم فرض غرامات ضدها بـ7231 يورو".

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