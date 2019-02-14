"القاتل الصامت" ينهي حياة عامل أثناء تنقيبه عن الآثار في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بالاختناق أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزله، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى أبو حمص العام "ص.م.ن" 31 سنة - عامل ومقيم قرية مصطفى أغا، بمركز أبو حمص جثة هامدة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.
بسؤال زوجة المذكور أفادت أنه وأثناء التنقيب عن الآثار داخل المنزل استنشق العادم الناتج عن تشغيل موتور شفط المياه ما أدى لاختناقه ووفاته.
حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر كلية الطب بجامعة الإسكندرية كانت أطلقت على غاز أول أكسيد الكربون اسم "القاتل الصامت" بسبب أن استنشاقه بكمية كبيرة يؤدي للوفاة.
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