المالية تنظم ورش عمل بالعريش للتوعية بآليات التحصيل الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

اختتمت وزارة المالية ورش العمل التي نظمتها للتوعية بآليات التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بهدف تعزيز ودمج وتنمية المحافظة وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين وثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه الورش تأتي في إطار خطتها لتعميم منظومة السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وشهدت ورش العمل حضور كلٍ من عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات، ورئيس جامعة العريش والسكرتير العام لمحافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية.

وأضافت أن هذه الورش تأتي تنفيذا لقرار محمد معيط وزير المالية بإلزام التحصيل للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من مايو 2019.

ويتضمن القرار أن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه، مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.

وأشارت الوزارة إلى هذا القرار يأتي تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة ستسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو.

وتقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني "pos" تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.