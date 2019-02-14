ميناء دمياط يستقبل 6 سفن ويصدر 24 ألف طن ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 3 سفن حاويات و6 للبضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 4 تضم حاويات ومثلها للبضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 932 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52737 من البضائع العامة منها 103 سيارات نقل محملة

بـ 5139 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69912 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18212 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 400 طن يوريا و24116 طن ملح و1505 طن فوسفات و3500 طن رمل و3850 طن كوارتز.