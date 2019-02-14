إخلاء فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق

أجلي حوالى ألف شخص، اليوم الخميس، من فندق في سنغافورة بعد انفجارات عرضية على ما يبدو تلاها حريق في صالة تحوي معدات كهربائية، ما أدى الى انقطاع التيار في المباني المجاورة.

وأكد فندق كارلتون أن هذا الحادث -النادر في سنغافورة- لا ينطوي على طابع إرهابي ولم يؤد إلى إصابة أحد بجروح.

وذكرت وكالة "قوة الدفاع المدني في سنغافورة" للحالات الطارئة، أن "حوالى ألف شخص قد أجلوا من المبنى. ولم يبلغ عن أي إصابة".

وفي أعقاب الانفجارات والحريق، ارتفعت سحب الدخان خلف المبنى القريب من فندق رافلز الأسطوري الذي افتتح في 1887.

وقد أدى الحادث إلى انقطاع للتيار الكهربائي في الفندق والمباني المجاورة، لكن الكهرباء سرعان ما أعيدت، باستثناء الكارلتون.

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