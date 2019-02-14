مصرع 12 جنديًّا وإصابة آخرين فى انفجار سيارة بالهند

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لقى 12 جنديًّا مصرعه وإصابة العشرات، اليوم الخميس؛ إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة عسكرية على طريق سريع في الجزء الهندي من كشمير.
ووفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم" فأن مسئولًا في الشرطة الهندية، قال إن الانفجار وقع صباح اليوم في بامبور على مشارف مدينة سريناجار الرئيسية في
وأشار إلى أن العديد من السيارات تضررت جراء الانفجار، ملقيًّا مسئولية الهجوم على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في كشمير.
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