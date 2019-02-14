مصرع 8 مقاتلين بعبوة ناسفة في العراق

وكالات:

أسفر تفجير بعبوة ناسفة، اليوم الخميس، عن مصرع ثمانية مقاتلين في فصيل سرايا السلام، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقضاء سامراء، التابع

لمحافظة صلاح الدين في العراق.

نقلت صحيفة "روسيا اليوم" عن ضابط، برتبة رائد في شرطة صلاح الدين،

قوله: إن "عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة لسرايا السلام في صلاح الدين، أودت بحياة ثمانية مقاتلين وجرحت اثنين".

تابع، أن "من بين القتلى، آمر فوج التدخل في سرايا السلام حسين عطية".