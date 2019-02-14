الجعفري: بعض الدول تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا

وكالات:

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا، وأن مخططاتها ستفشل، كما فشلت خططها التدميرية في سوريا.

هذا وفقًا لما نشرته صحيفة "روسيا اليوم"، أن الجعفري صرح خلال

الاجتماع الطارئ لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز، أن: "بعض دول المنظمة تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا، واليوم يرومون الشيء ذاته في فنزويلا، لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية".

وأضاف، أن سوريا على يقين بأن قيادة وحكومة وشعب فنزويلا، الذين قاوموا نزعات الهيمنة والغطرسة الأمريكية، هم اليوم أكثر قدرة على التصدي لهذه المؤامرة، والحفاظ على سيادة البلاد وإعادة الاستقرار لربوعها.

وأكد، أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا، التي تنتهك القرارات الأممية، تحقق مصالحها على حساب مصالح الشعوب، وتستخدم الأمم المتحدة لخدمة أجنداتها التدخلية.