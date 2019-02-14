بوتين: قمة سوتشي ستتمكن من تسوية الوضع فى سوريا

وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، اليوم الخميس، إن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السياسية في سوريا.

ونقلت صحيفة "روسيا اليوم" عن بوتين قوله: "اليوم في سوتشي، سنعقد القمة الرابعة للدول الضامنة لعملية أستانا. أنا على يقين من أننا سنتمكن من إعطاء دفع جديد لتسوية الوضع في سوريا،

سواء على الأرض أو في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لإقامة حوار بين السوريين".

وتابع: "لقد فعلنا الكثير معكم، أصدقائي الأعزاء، لقد قطعنا شوطا طويلا. أعلم أننا جميعا نعرف أن العمل لم يكن سهلا، ولا يزال مستمرا..بالطبع كل المشاكل تحل، ولكن إذا عملنا بفعالية وسلاسة وبحثنا

عن حلول وسط، فمن المؤكد أننا سنحقق الهدف المرجو".

كما قال الرئيس التركي أردوغان " ندعوا لتجاوز التوقف الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية في سوريا ويمكننا خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة في عين الاعتبار".

والجدير بالذكر أن زعماء روسيا وتركيا وإيران يجتمعوا اليوم في سوتشي لبحث التسوية السورية، يتصدر أجندتها الوضع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.