تفجير يودي بحياة 8 من أتباع الصدر في سامراء

تفجير بعبوة ناسفة بقضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين وكالات : أودى تفجير بعبوة ناسفة، اليوم الخميس، بحياة ثمانية مقاتلين في فصيل سرايا السلام التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لمحافظة صلاح الدين، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقال ضابط برتبة رائد في شرطة صلاح الدين إن "عبوة ناسفة إنفجرت على قوة تابعة لسرايا السلام في صلاح الدين، اودت بحياة ثمانية مقاتلين وجرحت إثنين منهم". وأضاف أن "من بين القتلى ، آمر فوج التدخل في سرايا السلام حسين عطية".

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