فرنسا تكشف عدد المعتقلين والمصابين منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء

وكالات :

أعلن وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستانير، اعتقال نحو 8400 شخص منذ بداية احتجاجات "السترات الصفراء" في نوفمبر الماضي، وسجن 7500، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.



قال كاستانير، اليوم الخميس، إن نحو 1300 ضابط من الشرطة وقوات حفظ النظام ورجال الإطفاء أصيبوا منذ

بداية حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر عام 2018.



جاءت هذه التصريحات خلال تسليم جائزة أطلقها رينو موسيلير، رئيس منطقة "ألب كوت دازور"، الواقعة جنوب شرق فرنسا، لصالح رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال المظاهرات.

