حذر بنك المغرب، من وجود شبكة إجرامية متخصصة في النصب على ثلاثة بنوك، ووكلاء خدمات بيع السيارات، ودعا إلى فتح تحقيق قضائي.
وراسل بنك المغرب ثلاثة بنوك، مشيرا إلى عملية نصب تعرضت لها ثلاث شركات عالمية للسيارات، لها فروع في المغرب، وقال إن مجموع الأموال، التي اختلستها الشبكة الإجرامية من خلال تقديم شيكات من دون رصيد، بلغت 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم).
وقامت مصالح البنك المركزي، بحسب ما نشرته جريدة “ليكونوميست”، اليوم الخميس، بجرد دقيق للحسابات البنكية، التي كانت تتم منها عملية النصب على الشركات، كما استخرج مختلف الوثائق، التي اعتمد عليها عناصر الشبكة الإجرامية، قصد إنشاء الحسابات البنكية.
وتشير المعطيات إلى أن الشيكات، التي صدرت عن ثلاثة بنوك مغربية، استعملت لشراء سيارات بمبالغ كبيرة، بينما الحسابات البنكية بدون رصيد.
ويرتقب أن تكون النيابة العامة المختصة قد فتحت بحثا قضائيا حول الموضوع، بناء على المعطيات، التي وفرها بنك المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجواهري يطالب بفتح تحقيق قضائي حول اختلاس 800 مليون.. ويحذر من شبكة إجرامية تستهدف البنوك ووكلاء السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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