غياب ميسي “يستنفر” المنتخب الأرجنتيني قبل ودية “الأسود” وهذه خطوة المدرب

يبدو أن غياب ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أصبح كابوساً يلاحق المسؤولين عن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم، وذلك قبل أسابيع من موعد المباراتين الإعداديتين لـ “التانغو” أمام فنزويلا بمدريد، والمغرب، بملعب طنجة الكبير.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” أوضحت، اليوم الخميس، أن ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، قرر السفر شخصياً إلى إسبانيا من أجل عقد لقاء مع ميسي، والحديث عن إمكانية لحاقه بالتجمع الإعدادي المقبل للمنتخب، تأهبا لمنافسات كوبا أمريكا 2019، والذي يعرف برمجة مباراتين وديتين.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدرب المنتخب الأرجنتيني يسعي لإنهاء أزمة غياب ميسي عن فريقه الوطني، منذ نهاية كأس العالم روسيا 2018، بعد الخروج المبكر لـ “التانغو” على يد البطل فرنسا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد فرضت سابقا على الاتحاد االأرجنتيني للعبة مجموعة من الشروط، قبل إجراء المباراة الودية التي ستجمع “أسود الأطلس” بالمنتخب الأرجنتيني، في 26 من شهر مارس المقبل.

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وحسب مصادر جامعة، فإن من بين أبرز الشروط التي حددتها الجامعة ضرورة مشاركة النجم العالمي ليونيل ميسي، 70 دقيقة على الأقل في هذا اللقاء، وذلك حتى يكون المنتخب الأرجنتيني في كامل قوته ويكون ندا قويا للأسود.

وفي حال ما تغيب ميسي عن هذه المواجهة بسبب الإصابة أو لسبب من الأسباب، فإن الجامعة لن تمنح الاتحاد االأرجنتيني كل المبلغ المتفق عليه، بل ستخصم منه 50 بالمائة، وهو المبلغ الذي وصفه مقروف بـ”المهم”.

ويلح الجانب المغربي في العقد الذي أبرمه مع نظيره الأرجنتيني، والذي كان بوساطة من أحد الوسطاء المنظمين للمباريات الودية، يلح على تواجد ميسي في هذه المباراة، من أجل خدمة صورة المغرب، وحتى يحظى هذا اللقاء بمتابعة كبيرة من قبل وسائل إعلام عالمية، لما يتمتع به هذا النجم من شعبية جارفة.