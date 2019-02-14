فاطمة الزهراء الحرش في ستكوم رمضاني مع نجوم التمثيل

كشفت الممثلة فاطمة الزهراء لحرش أنها ستطل على المغاربة في رمضان المقبل رفقة عدد من النجوم على القناة الأولى في ستكوم بعنوان “أحلام سيتي” للمخرج مراد الخوضي.

وصرحت فاطمة الزهراء لحرش لـ”اليوم24″، أن السيتكوم يجمع عددا من الممثلين من بينهم عمر لطفي، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وفاطمة الزهراء بناصر، وناصر أقباب، وأسماء، والحضرمي، وأحلام الزعيمي، وآخرين.

وانتهت فاطمة الزهراء لحرش، وباقي النجوم من تصوير السيتكوم، وهو في مرحلة المونتاج ليكون جاهزا في رمضان المقبل.

يذكر أن فاطمة الزهراء الحرش انطلقت رفقة طاقم مسلسل “رضاة الوالدة” في تصوير الجزء الثاني منه.