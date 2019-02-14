شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يكلّف مديري الشحر والمكلا بالإطمئنان على صحة محمد قطن وأنيسة خميس والان مع التفاصيل

وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم مدير عام مديرية الشحر بزيارة الصحفي القدير الأستاذ محمد سالم قطن والاطمئنان على صحته .

كما وجّه مدير عام مديرية مدينة المكلا بالإطمئنان على صحة المذيعة والإعلامية القديرة أنيسة خميس بن جبير.

وأشاد المحافظ بعطاءات الإعلاميين القديرين الأستاذ محمد قطن والأستاذة أنيسة خميس في المجال الإعلامي بوصفهما من الكوادر الرائدة التي أفنت جل عمرها في الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون .

مشيراً الى أن الأستاذ قطن من الكفاءات المقتدرة في مجال الكتابة والترجمة بالإضافة الى جهوده في القطاع التربوي ، فيما قدّمت الأستاذة أنيسة خميس عطاءات مشهودة كمذيعة قديرة أفنت عمرها في المجال الإعلامي .

Advertisements

ووجه المحافظ مديري مديريتي الشحر والمكلا بالإطمئنان على صحتهما ، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على دعمهما وتوفير العلاج اللازم ليتماثلا للشفاء بإذن الله .

وعلى صعيد آخر، تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير أعمال الترميم في مباني مكاتب الإدارة المحلية بحي السلام بالمكلا ضمن خطة السلطة المحلية لإعادة تأهيلها وتجهيزها .

واطلع محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في إعادة تأهيل مكاتب "الضرائب" سابقاً ، كما اطلع على حديقة ونافورة ديوان المحافظة التي جرى إعادة تشجيرها وتزيينها بنافورة حديثة .

رافقه مدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق ومديرا مكتب الثقافة خالد القحوم وإذاعة المكلا أفراح محمد جمعة ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة .