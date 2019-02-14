شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا قرب حجور والعصيمات بعمران تستنفر والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 14 شباط، 2019 تعزيزات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت آليات وناقلات جند للمليشسيا في منطقة العبيسة قرب حجور، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل المنطقة.
وأكدت المصادر تدمير القصف آليات ومعدات عسكرية للمليشيا في المنطقة القريبة من حجور.
إلى ذلك أعلنت قبائل في محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مساندتها لقبائل حجور.
وذكرت مصادر قبلية أن قبائل العصيمات يعلنون النكف القبلي لنجدة إخوانهم في قفلة عذر وقبائل قارة يلتحمون مع جبهة حجور.
ولفتت المصادر أن عددا من المسلحين القبلين احتشدوا لنجدة مسلحي القبائل في قفلة العذر التابعة لعمران والقريبة من مناطق المواجهات في حجور بحجة.
وتشهد مناطق حجور، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين أبناء القبائل ومسلحي مليشيا الحوثي.
وفشلت المليشيا، حتى لحظة كتابة الخبر، في اقتحام المناطق التي تسيطر عليها قبائل حجور.
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