شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يتفقد سير أعمال الترميم في مكاتب الإدارة المحلية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير أعمال الترميم في مباني مكاتب الإدارة المحلية بحي السلام بالمكلا ضمن خطة السلطة المحلية لإعادة تأهيلها وتجهيزها .

واطلع محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في إعادة تأهيل مكاتب "الضرائب" سابقاً ، كما اطلع على حديقة ونافورة ديوان المحافظة التي جرى إعادة تشجيرها وتزيينها بنافورة حديثة .

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رافقه مدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق ومديرا مكتب الثقافة خالد القحوم وإذاعة المكلا أفراح محمد جمعة ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الفائزين والمشاركين في مسرحية "إغراء السنابل" التي عرضتها فرقة حضرموت للمسرح التابعة لمكتب الثقافة بساحل حضرموت ضمن مهرجان المسرح الوطني في عدن .

واشاد محافظ حضرموت خلال التكريم بالممثلين والكوادر المسرحية بالمحافظة، مثنياً على إبداعهم وتشريفهم المحافظة في عدن ، داعياً إياهم إلى زيادة الاهتمام بالأعمال المسرحية واستقطاب مواهب شابة جديدة لتكون امتداداً للحركة المسرحية في حضرموت والاهتمام بالمسرح المدرسي، والاستعداد المميز لإستضافة فعاليات مهرجان المسرح الوطني في عاصمة حضرموت مدينة المكلا .