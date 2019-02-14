شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: على إيران التوقف عن حملات الإرهاب والدمار والان مع التفاصيل

قال نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو إن محكمة العدل الدولية أصدرت أمس حكما مبدئيا في قضية الأصول الإيرانية، رافضة العديد من ادعاءات إيران التي لا أساس لها من الصحة ومقلّلة على حدّ كبير من أهمية ما تبقى من ادعاءات. ويعتبر هذا نصرا مهما للولايات المتحدة.

وأكد أن قضية بعض الأصول الإيرانية هي قضية أخرى يسعى فيها النظام الإيراني إلى إساءة استخدام الإجراءات القانونية وتشويه مبادئ القانون الدولي. وكان هدف إيران هذه المرة هو منع الضحايا الامريكيين لأعمال الإرهاب الوحشي التي ارتكبها النظام الإيراني على مدى عقود.

وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة بقوة دعم ضحايا الإرهاب ومقاومة جهود إيران لمنع تعافيهم المشروع. إننا نقف مع أولئك الذين يسعون إلى محاسبة إيران وسنوصل جهودنا لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وتابع: نأمل أن يدرك قادة إيران أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إيجابي لبلدهم هو الكف عن شنّ حملة الإرهاب والدمار في جميع أنحاء العالم.