بومبيو يدعو إلى "عهد جديد" في الشرق الأوسط

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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إلى "عهد جديد من التعاون" في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.
وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في وارسو "تسعى الولايات المتحدة لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا".
وأحجم بومبيو عن توجيه انتقاد مباشر لإيران وإنما أدرجها في قائمة بالتحديات الإقليمية تشمل سوريا واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف "ما من تحد في المنطقة سيحل نفسه بنفسه. علينا أن نعمل معا من أجل الأمن... ما من دولة بوسعها أن تبقى على الهامش".
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