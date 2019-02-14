بالفيديو .. أغلى أنواع الشكولاتة في العالم إحتفالا بالفلانتين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - من المعروف ان جميع النساء حول العالم، تفضل تناول الشيكولاتة بمختلف انواعها، وبمناسبة عيد الحب، او الفالنتين الذى يحتفل بة الازواج، والعشاق سنويا فى نفس التوقيت الحالى، قامت شركة "TO`AK "العالمية لصناعة الشكولاتة بطرح نوع من الشكولاتة الفاخرة، والتى صنفت انها اغلى شكولاتة فى العالم، تم طرحها بمناسبة عيد الحب.

وجاء خلال تقرير أذاعته فضائية الغد، حول احتفال دول العالم بعيد الحب الذي تتشابه طقوسه بين غالبية المحتفلين ان شركة TO`AKالعالمية لصناعة الشكولاتة طرحت لوح الشكولاتة يبلغ وزنه 50 جراما فقط 517 دولارا أمريكيا .

ويتكون لوح الشكولاتة من الكاكاو والسكر فقط حيث تبلغ قيمتها نفس قيمة النبيز والخمور الفاخرة وتقدم بطريقة تشرق حواس آكليها.

وأشار التقرير إلى أن مرحلة صناعة الشكولاتة تبدأ من مدينة كيتو عاصمة الاكوادور، حيث توجد أشجار الكاكاو النادرة في وادي " بيدرا دو بلاتا".