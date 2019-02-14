مسؤول أمريكي لـ"العين الإخبارية": لن نكشف عن "صفقة القرن" في وارسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لن يجري الكشف عن تفاصيل ومضامين الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" خلال مؤتمر وارسو.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، مفضّلا عدم الكشف عن اسمه، أن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر "لا يعتزم الخوض في تفاصيل محددة للخطة وإنما سيتحدث إلى وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر وارسو عن أهدافها وأين وصلت إليه الأمور".





ويشارك كوشنر ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر وارسو حول الأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

ويعقد كوشنر على هامش المؤتمر لقاء مغلقا مع وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة دولية واسعة.

وقال المسؤول الأمريكي في حديث مع "العين الإخبارية"، : "نحن أنهينا تقريبا الخطة ولكن لا يمكن القول إنها انتهت حتى يتم الإعلان عنها".

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وأضاف أنه لم يحدد حتى الآن موعد الإعلان عن صفقة القرن، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيكون هو صاحب قرار تحديد موعد الإعلان النهائي عنها.





وأوضح أن موعد الإعلان عن الخطة مرهون بعدة أمور منها الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل، والأعياد اليهودية في الشهر ذاته فضلا عن شهر رمضان المقبل.

وقال المسؤول الأمريكي إن الإدارة الأمريكية لا ترغب في أن يطول موعد الإعلان عن الخطة حيث تبحث عن التوقيت المناسب لإعلانها.

وكان من المتوقع نشر الخطة الأمريكية بداية العام الجاري، ولكن القرار الإسرائيلي بتبكير الانتخابات ربما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تأجيل نشر الصفقة التي ما زال مضمونها مجهولا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال لقاء له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إنه سيتم نشر الخطة في غضون شهرين إلى أربعة.