تركيا توقف 52 سوريا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش

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أوقفت السلطات التركية الخميس 52 سوريا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش خلال عملية جرت في بورسا بشمال غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وقالت الوكالة أن المشتبه بهم الذين أوقفوا في خمسة مواقع مختلفة، نقلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب في بورسا، بدون أن تذكر أي تفاصل عن التحقيق الجاري.
شهدت تركيا في 2015 و2016 سلسلة من الهجمات سقط فيها قتلى ونُسبت إلى أو تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أدى آخرها إلى سقوط 39 قتيلا معظمهم من الأجانب في ملهى راق في اسطنبول ليلة رأس السنة في 2017.
وتقوم السلطات باستمرار بتوقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في "الإرهاب"، وقامت بتعزيز التدابير الأمنية.
وتستقبل تركيا على أراضيها أكثر من 3,5 ملايين لاجىء سوري فروا من النزاع في بلدهم.
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