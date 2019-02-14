الان تتابع “الإيسيسكو” تندد بموقف المفوضية الأوروبية من المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بشدة، بموقف المفوضية الأوروبية السلبي من المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في الإيسيسكو، والمتمثل في إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقال المدير العام للإيسيسكو، الدكتور عبدالعزيز التويجري، إن المملكة العربية السعودية شريك فعال في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما شرعت في تنفيذ رؤية استراتيجية ومبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية وتعطيل تمويل الإرهاب، باعتبارها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

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واستغرب المدير العام للإيسيسكو تجاهل المفوضية الأوروبية للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب، ومن ذلك إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض، وتكثيف الجهود لمكافحة الرسائل الإرهابية، وتطوير برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، والقيام برقابة صارمة على القطاع المصرفي، وتشديد العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.

كما أن السعودية على، المستويين الإقليمي والدولي، أكدت التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة وفي منطقة الخليج. وتشارك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في رئاسة مركز استهداف التمويل الإرهابي. إلى غير ذلك من المبادرات الإيجابية المتعددة في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا المديرالعام للإيسيسكو، المفوضية الأوروبية، إلى التراجع عن ما قامت به، احتراما للجهود المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.