مؤتمر "الدفاع الدولي" ينطلق في أبوظبي

انطلقت أعمال مؤتمر "الدفاع الدولي 2019" في أبوظبي، الخميس، بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي يرسمون مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفقا للعين الإخبارية.

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار" نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين رفيعي المستوى وعدد من المتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم ومديري كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويسلط المؤتمر - الذي يقام في فندق قصر الإمارات ويستمر حتى 16 فبراير/شباط الجاري - الضوء على آخر المستجدات في قطاع الثورة الصناعية الرابعة وكيفية الاستفادة المثلى منها في تطوير العديد من التقنيات التي تسهم في تعزيز الابتكار في دولة الإمارات بقطاع الصناعات الدفاعية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.