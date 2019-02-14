الأمن التركي يوقف 52 مشتبها بهم في إطار تحقيق حول «داعش»

أوقف الأمن التركي اليوم الخميس 52 مشتبها بهم في إطار تحقيق حول تنظيم “داعش” بولاية بورصة شمال غربي البلاد.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية فقد نفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة مداهمات لخمس نقاط في منطقة “عثمان غازي”، وجرى خلالها توقيف 52 مشتبها بهم يحملون الجنسية السورية.

وتأتي المداهمات في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة الجمهورية في بورصة حول داعش.

ونقلت فرق الأمن الموقوفين إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

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