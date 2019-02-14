شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب يصدر قرارا بالسماح لموظفات البرلمان بالمغادرة الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، قرارًا بالسماح للعاملات والموظفات بمغادرة المجلس فى أيام انعقاد الجلسات العامة فى تمام الساعة 5 مساء.

وجاء قرار الأمين العام، اليوم الخميس، والذى بثته الأمانة العامة لمجلس النواب كالاتى : "قرر الأمين العام لمجلس النواب، أنه استثناء من القواعد المقرر، بأن يستمر العاملون بالأمانة العامة، أيام انعقاد الجلسات حتى موعد انتهاء الجلسة، يُسمح للعاملات بالأمانة الانصراف فى تمام الساعة 5 مساءً، وذلك فى أيام انعقاد جلسات المجلس، والتى تستمر إلى ما بعد الخامسة، وذلك دون الاخلال بالبدل المقرر لحضور الجلسات، ما لم تقتضى طبيعة عملهن فى الاستمرار حتى موعد انتهاء الجلسة اعتبارًا من 14 فبراير 2019.

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جدير بالذكر، أن مجلس النواب يعقد جلسته العامة اليوم الخميس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الجلسة العامة الثالثة المنعقدة اليوم الأربعاء، لأخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور.

يأتى ذلك لاسيما بعد مناقشات استمرت أمس لأكثر من 10 ساعات خلال 3 جلسات، خصصها رئيس مجلس النواب لنظر، تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من 155 عضوًا (أكثر من خٌمس أعضاء المجلس).

وقال عبد العال، فى ختام الجلسة العامة، أمس، إن الجلسة المزمع عقدها اليوم الخميس ستشهد التصويت نداء بالاسم، فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل، مطالبًا جميع أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد.