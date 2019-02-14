عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية

مصراوي - كتب- أحمد علي:

‎افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من ساعة، بعد أن كان مقرر أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتشهد الجلسة اليوم، التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، بعد أن انتهى المجلس من الاستماع أمس لرأي النواب في مقترح التعديل.

وبعد موافقة ثلثي الأعضاء، من المقرر أن يحيل رئيس المجلس، مقترح التعديل، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمباشرة المناقشات، على أن ينتهي المجلس خلال 60 يوما من التعديلات قبل إرسالها...