"نداءً بالاسم".. مجلس النواب يُصوت على طلب تعديل الدستور اليوم

مصراوي - كتب- أحمد علي:

يصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالجلسة العامة نداءً بالاسم، على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن ائتلاف دعم مصر، شدد على النواب بضرورة الحضور بكثافة خلال جلسة اليوم، لا سيما أن التعديلات المقدمة أتت من بعض نوابه.

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ومن المتوقع أن تشمل عملية التصويت حذف المواد المتعلقة بالهيئات الإعلامية، في التعديلات الجديدة.

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 10 ساعات، أمس، تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.

وقبل رفع الجلسة، أخذ علي...