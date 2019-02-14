أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد ماطر وعاصف أحياناً ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
وتوقعت المصلحة أن يكون طقس اليوم غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و رياح ناشطة،تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أعتباراً من بعد الظهر وتترافق بعواصف رعدية،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس الـ1200 متر.
أما طقس يوم غد الجمعة، فتوقعت أن يكون غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً اعتباراً من بعد الظهر تتشكّل معها السيول وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.
وطقس يوم السبت، فغائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر مع تشكّل للسيول وانجرافات في التربة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارًا وتتدنى ليلاً لتلامس الـ1000 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر منخفض جوي بارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.