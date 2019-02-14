قوى الأمن: توقيق 3 اشخاص بجرم تعاطي المخدرات وآخر بجرم ترويجها بالخيام

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 10/02/2019 توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن توجه 3 أشخاص من بلدة الخيام الى ​البقاع​ للإستحصال على ​مخدرات​ بهدف تعاطيها ونتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت المفرزة المذكورة من توقيفهم على متن ​سيارة​ هيونداي، وهم: ح. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)، ن. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)، ن.خ. (مواليد عام 1982، لبناني) وضبط بحوزتهم غراماً واحداً من مادة ​الكوكايين​ وحبة مخدرة"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معهم تم التوصل الى معرفة الشخص الذي يقوم بترويج مادة الكوكايين في المنطقة، وهو: إ. ط. (مواليد عام 1993، لبناني) الذي أوقف بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.وقد ضبط بحوزته 5 غرامات من مادة الكوكايين معدين للبيع، ومبلغ 1.200.000 ل.ل والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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