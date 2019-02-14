النشرة: توقيف سوري في ابل السقي على خلفية اقامة منتهية الصلاحية ومزورة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، ان دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ اوقفت في بلدة ابل السقي قضاء ​مرجعيون​ السوري "ع.س.ا" على خلفية اقامة منتهية الصلاحية ومزورة، وقد تم تسليمه الى ثكنة مرجعيون للتحقيق معه واجراء المقتضى القانوني.

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