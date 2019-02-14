زاخاروفا: نرفض استخدام المساعدات لفنزويلا كغطاء لتعبئة القوى المناهضة للحكومة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​موسكو​ ترفض قطعا تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى ​فنزويلا​"، مشيرة إلى أن "ايصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية عبر مكتب ​الأمم المتحدة​ في كاراكاس".

وأوضحت زاخاروفا "أننا نرفض بشكل قاطع تسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، واستخدامها بمثابة غطاء للتلاعب بالرأي العام في البلاد وتعبئة القوى المناهضة للحكومة لغرض الانقلاب".