أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "موسكو ترفض قطعا تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا"، مشيرة إلى أن "ايصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية عبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس".
وأوضحت زاخاروفا "أننا نرفض بشكل قاطع تسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، واستخدامها بمثابة غطاء للتلاعب بالرأي العام في البلاد وتعبئة القوى المناهضة للحكومة لغرض الانقلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: نرفض استخدام المساعدات لفنزويلا كغطاء لتعبئة القوى المناهضة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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