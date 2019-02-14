لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه بذكرى إغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ "نستذكر عبارته: "ما حدا أكبر من بلدو" فلنحكّم ضمائرنا ونوحّد صفوفنا ونشبك أيادينا للنهوض بالبلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بذكرى اغتيال الحريري: فلنحكّم ضمائرنا ونوحد صفوفنا للنهوض بالبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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