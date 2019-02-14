لفت رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "خير ما نستذكر به رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ في ذكرى استشهاده قوله الشهير "لا أحد اكبر من وطنه". فلنتعظ جميعا ونأخذ العبرة لتكون الوحدة الوطنية هدفنا الاسمى بعيدا عن منطق القوة والغلبة والتحدي"، مشيرا الى أنه "لا أحد يملك كل الحق، ولا حق خارج الشراكة الوطنية الحقيقية. سبحان الحي الباقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بذكرى إغتيال الحريري: لتكون الوحدة الوطنية هدفنا الاسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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