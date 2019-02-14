معلومات للـOTV: لبنانية وإبنها من ضحاية سقوط طائرة في كينيا

كشفت معلومات لقناة الـOTV" أن اللبنانية س.س. وابنها من ضمن الضحايا على ال​طائرة​ التي سقطت في ​كينيا​.

وكان قائد شرطة مقاطعة كيريشو جيمس موغيرا أعلن يوم أمس أن طائرة صغيرة تحطمت غرب البلاد مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة، بينهم ثلاثة أميركيين، موضحا أن طائرة من طراز سيسنا تحطمت في منطقة كاموينغى في بلدة لونديانى غرب كينيا وكانت متجهة إلى بلدة لودوار شمال البلاد.