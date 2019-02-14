جنبلاط اكد على العيش الواحد والمواطنة والانعتاق من التقوقع والتعصب

توجه رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى السيد عبدالله في يوم الشحار بالتأكيد على العيش الواحد والمواطنة والانعتاق من التقوقع والتعصب. اضاف جنبلاط في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، "وحده العقل وبالتالي العلم هو طريق التحرر وطريق المستقبل وجيشنا اليوم هو جيش الجميع ومهما طال الزمن فسلاحه سيكون السلاح الاوحد". وتابع قائلا "الى ​رفيق الحريري​ ورفاقه وشهداء الحرية العدالة آتية لا محال".

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