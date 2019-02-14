قتل 13 شخصا إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة غرب سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن "وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أوضح أن بعض القتلى قتلوا فور وقوع الحادث، فيما لفظ آخرون أنفاسهم بعد نقلهم إلى المستشفى للعلاج".
وأشارت الشبكة إلى أن "الحافلة التي كانت تقل نحو 50 عاملا انقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة سكوبي وبلدة تيتفو المقدونيتين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 شخصا إثر انقلاب حافلة غرب سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.