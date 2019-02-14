مقتل 13 شخصا إثر انقلاب حافلة غرب سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية

قتل 13 شخصا إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة غرب سكوبي عاصمة ​مقدونيا​ الشمالية.

وأفادت شبكة "​فوكس نيوز​" الأميركية أن "وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أوضح أن بعض القتلى قتلوا فور وقوع الحادث، فيما لفظ آخرون أنفاسهم بعد نقلهم إلى المستشفى للعلاج".

وأشارت الشبكة إلى أن "الحافلة التي كانت تقل نحو 50 عاملا انقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة سكوبي وبلدة تيتفو المقدونيتين".